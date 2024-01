Milan, Maignan e la rivelazione in diretta: "Cosa ho sentito dal campo"

21 gennaio 2024 a

a

a

"Dopo una serata così è positivo il fatto che abbiamo fatto. È successo qualcosa che non deve succedere negli stadi. Ho sentito versi di scimmia. Non è la prima volta che succede. Siamo usciti dal campo per far capire all’arbitro e al pubblico quello che succedeva". Ad affermarlo ai microfoni di "Dazn" è il portiere del Milan, Mike Maignan dopo i cori razzisti durante la partita vinta dal Milan 3 a 2 contro l’Udinese a Udine.

"Non volevo più giocare ma non volevo lasciare i miei compagni", aggiunge. "Ho sentito il sostegno di tutti. Siamo qui per giocare a calcio, per dare tutto ai nostri tifosi e fare spettacolo. Ero arrabbiato e abbiamo deciso di andare negli spogliatoi. Poi abbiamo parlato e abbiamo deciso di tornare in campo. La risposta giusta è stata vincere questa partita".

Milan espugna Udine al 93', cori razzisti contro Maignan

E su quanto accaduto a Udine è intervenuto il ministro allo sport Andrea Abodi: "Il mio, il nostro no al razzismo non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo o una città : vale sempre e ovunque ! Come il rispetto: sempre e ovunque ! E chi sbaglia ne deve rispondere. Le nostre scuse a Mike Maignan", ha scritto su X. Intanto il Milan si gode i 3 punti conquistati che blinda il terzo posto a 45 punti contro i 34 della Fiorentina che però ha giocato una partita in meno.