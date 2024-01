Novak Djokovic imita la Sabalenka? Sconcerto in Australia: il video fa il giro del mondo

22 gennaio 2024 a

Siamo agli Australian Open, primo Slam di questa stagione tennistica, il torneo in cui Jannik Sinner procede come una schiacciasassi. Ma, ovviamente, c'è anche Novak Djokovic, che proprio come Sinner fa paura, vince e convince. Nel tabellone femminile, invece, chi si sta accreditando giocando grandi partite è Aryna Sabalenka. Sinner, Nole e Sabalenka infatti sono già qualificati per i quarti di finale. La bielorussa, come Jannik, non ha ancora perso nessun set; Djokovic ne ha lasciato uno al primo turno contro Prizmic e un altro nel match contro Popoyrin.

Insomma, staremo a vedere. Nel frattempo, il numero 1 al mondo serbo, ha voluto dimostrare come la sua condizione fisica sia perfetta. Come? Presto detto: provando a replicare la mossa che Sabalenka aveva mostrato soltanto poche ore prima, mossa diventata virale alla velocità della luce. La tennista aveva fatto cadere con un calcio un oggetto appoggiato sulla testa del suo preparatore atletico, mostrando doti buone per le arti marziali. Un gesto oggettivamente impressionante per coordinazione e mobilità, soprattutto considerando la statura di Aryna, alta 1 metro e 82 centimetri.

Dunque Djokovic non voleva essere da meno, ma i risultati non sono stati esaltanti. Il 36enne infatti ha provato ad aiutarsi sostenendo la gamba con una mano, dunque ha provato a colpire una borraccia posata sulla fronte di un uomo in piedi di fronte a lui. Come è andata a finire lo potete vedere nel video qui in calce. Un video rilanciato anche dall'account ufficiale dell'Australian Open, che commentava sornione: "Forse Nole ha bisogno di alcune lezioni da te, Aryna". E in effetti...