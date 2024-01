Djokovic, "io e te andiamo sul divano": la sfida a Sinner

24 gennaio 2024 a

Un match duro (lungo quattro ore di gioco) ma portato a casa da Nole Djokovic, nei quarti di finale degli Australian Open, contro lo statunitense Taylor Fritz. Il serbo è riuscito a passare alle semifinali, dove venerdì giocherà contro Jannik Sinner, con il risultato di 7-6, 4-6, 6-2, 6-3.

Lo ha fatto sotto il sole, che soffre atrocemente, rimproverando persino il suo staff per non essersi ritrovato in borsa il gel rinfrescante che gli serve per mantenere energia nel corso del match.

A fine partita, quindi, Djokovic ha scherzato con Nick Kyrgios quando c’è stato da commentare la vittoria: “Ho sofferto tanto nei primi due set per il suo tennis di grande qualità, mi soffocava nei palleggi da fondo, ero quasi sempre in difesa e non trovavo il tempo giusto sulla palla — le parole del serbo nell’intervista con il 28enne di Canberra, ai box ancora per i fastidi della lesione al menisco del ginocchio sinistro subita alla vigilia degli Australian Open 2023 — Poi faceva molto caldo, è stato un match intenso. Applausi a lui che ha giocato un gran tennis”.

E ancora: “Sappiamo tutti che (Fritz, ndr) ha uno dei migliori servizi del circuito, sapevo il tipo di minaccia che ti pone — aggiunge Djokovic a Kyrgios — Le palle break? Alla fine sono riuscito a togliergli il servizio quando serviva. Forse alla fine ho fatto anche più ace di lui”. Tra i due è tornato il sereno dopo la rivalità del passato.

Più volte, nel corso della partita, il serbo ha lanciato messaggi al tennista australiano in cabina di commento e a fine partita ha scherzato con lui anche su Sinner: “Bello vederti, stai bene in cabina di regia ma stai ancora meglio sul campo — le parole di Djokovic —. Ci manca Nick. Sinner e Rublev sono due giocatori diversi ma in grande forma. Entrambi giocano un tennis incredibile, Jannik probabilmente è all’apice del suo tennis. Ci siamo confrontati in partite molto lottate nelle Finals e in Davis, posso aspettarmi un grande livello. Ma adesso io e te ci mettiamo sul divano con i popcorn (per vedere Sinner, ndr)”.

