Gigi Riva, ultimo saluto alla basilica di Bonaria: "Corri e guarda in alto"

Ultimo saluto a Gigi Riva: i funerali del campione, scomparso all'età di 79 anni lo scorso 22 gennaio, si sono tenuti alla basilica di Bonaria a Cagliari. Presenti il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e quello della Figc, Gabriele Gravina. Ma anche Gianluigi Buffon e tutta la delegazione dell'Italia campione del mondo del 2006. Applausi all'arrivo del feretro e della squadra della città guidata dall'allenatore Claudio Ranieri.

Qualche decina di migliaia di persone erano sul sagrato della basilica al momento della cerimonia, mentre qualcuno si è affacciato dai palazzi rivolti verso la chiesa. Tra i presenti anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, che ha raggiunto gli altri primi cittadini giunti nel capoluogo da ogni parte della Sardegna. Riva sarà sepolto nel cimitero monumentale di Bonaria, in una cappella proprio accanto alla Basilica dove si sono svolti i funerali. La salma del campione azzurro e rossoblù sarà trasferita subito dopo la celebrazione della messa.

La salma di Gigi Riva è stata scortata dai familiari e dagli amici di una vita, in testa i due figli, Nicola e Mauro. Sulla bara, con dietro i gonfaloni della Regione Sardegna e della città di Cagliari, sotto un tappeto di rose rosse, sono state apposte due maglie numero 11, una della nazionale azzurra, l'altra del Cagliari Calcio. "In questi giorni abbiamo ricordato i meriti dello sportivo e ammirato la grandezza dell'uomo, la sua generosità e riservatezza - ha detto nella sua omelia l'arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi - un uomo che si lasciava leggere con schiettezza. Ha trovato in questo popolo una dimora bella, sempre piena di calore. Riva si è sentito parte di questo popolo che l'ha accolto come figlio prediletto e che l'ha amato devotamente, pieno di gratitudine". E infine: "Corri di nuovo caro Gigi, corri e guarda in alto. Vivi nella pace".