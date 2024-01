Gigi Riva, l'ultima immagine: "Puoi sorridere?", il gesto commovente

24 gennaio 2024 a

Una stanza, un salotto, una poltrona, un uomo che fuma. Gigi Riva si era congedato così dalle telecamere che hanno rivelato la sua intimità di questi ultimi anni. Nel docu-film "Nel nostro cielo un rombo di tuono" di Riccardo Milani c'è un Gigi Riva triste e molto malinconico. A colpire del film (da vedere assolutamente) di Milani sono gli ultimi minuti. Viene svelata la riluttanza di Riva a uscire da casa a farsi vedere in giro. Spunta la sua sagoma, come per miracolo, solo sulla spiaggia del Poetto, il suo posto preferito.

E poi una serie di appelli dei suoi amici e dei suoi ex compagni di squadra per rivederlo ancora una volta per le strade di Cagliari, per condividere una serata al ristorante come ai vecchi tempi. Da Tomasini ad Albertosi passando per Domenghini il coro è unanime: "Gigi esci da quella casa. Torna da noi, vediamoci, andiamo in giro e mangiamo e beviamo insieme". Parole molto tristi che accompagnano quella figura ferma su una poltrona e avvolta da una nube di fumo da sigaretta. Straziante poi l'ultimo frame di questo capolavoro di Milani. La voce fuori campo chiede a Riva di fare un sorriso.

Lui, lì per lì, non capisce la richiesta, è un po' disincantato e afferma: "Mi scusi, cosa ha detto?". La voce dell'operatore ripete: "Gigi fai un sorriso?". E lui a denti stretti ne fa uno per poi tornare subito dopo cupo in volto. L'ultimo Riva, il più triste. Ciao Gigi.