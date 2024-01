Gigi Riva, le parole strazianti del figlio ai funerali: "Non lo convinceva nessuno"

24 gennaio 2024 a

Grandissima partecipazione ai funerali di Gigi Riva a Cagliari. A colpire, durante l'omelia sono state le parole del figlio, Nicola: "Non volevo intervenire ma tenevo troppo a ringraziare tutti, chi ci è stato vicino e tutti coloro che sono qui oggi, le autorità presenti, il Comune, il sindaco, il Cagliari Calcio e il presidente Giulini che ci hanno aiutato in tante cose", ha affermato prendendo la parole, a sorpresa, ai funerali del padre al termine della messa celebrata dall’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, in un’affollata basilica di Bonaria.

"Ringrazio il presidente Mattarella per quello che ha detto. Il ringraziamento più grande voglio rivolgerlo a tutti coloro che sono rimasti in coda davanti alla camera ardente, al freddo, anche fino alle 11 di notte. Io e mio fratello abbiamo cercato di stringere la mano a tutti quelli che potevamo. Ci dicevano: ’È stato un grande uomo, non un grande calciatore. Quasi mi veniva di fare io le condoglianze a loro. Perché è andato via non solo un padre per noi ma una persona che era come familiare di tante persone che gli volevano bene. Era la sua gente, quella che gli ha dato una famiglia, che lui aveva perso quando è venuto qua a 18 anni. Ringrazio anche la Figc, perché quella maglia della nazionale ce l’aveva nel cuore".

"L’abbiamo sempre condiviso con piacere con le persone, ma negli ultimi anni ce lo siamo goduto un pò di più noi, dopo che aveva deciso di stare a casa", ha ricordato Nicola Riva. "Spero con tutto il cuore che papà possa rivedere la sua mamma in cielo, era la persona che lui ha amato di più nella vita. Se n’è andato come voleva lui, perchè lui non lo convinceva nessuno", ha aggiunto il figlio con riferimento alla decisione di Gigi Riva di non sottoporsi a un intervento al cuore che gli era stato prospettato dai medici dell’ospedale Brotzu di Cagliari dov’era ricoverato. "È stato Hombre vertical fino alla fine. Anche l’altro giorno ha deciso lui cosa voleva fare. Grazie a tutti". Il feretro ha poi lasciato la chiesa sulle note di "Quando Gigi Riva tornerà" di Piero Marras, tra gli applausi dei tantissimi che hanno seguito i funerali dai maxischermi fuori dalla basilica. La tumulazione è prevista in forma privata nel vicino cimitero di Bonaria.