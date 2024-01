Daniil Medvedev, lo schiaffo a Novak Djokovic: "Non lo so", bastano tre parole

25 gennaio 2024 a

Chi tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si prenderà la finale degli Australian Open? La partita di venerdì, la prima in programma alle 4.30 italiane, dirà la verità. L'altra la disputerà sicuramente Daniil Medvedev contro il tedesco Alex Zverev. L’ex numero uno, che in questi Open d'Australia è diventato sempre più un personaggio, di finali a Melbourne ne ha disputate già due (perse entrambe) e punta alla terza.

Nella conferenza stampa che ha fatto seguito al match con Hurkacz, ha speso parole al miele nei confronti di Sinner: "Il fatto è che Jannik sta giocando benissimo — le parole del russo —. Quindi se sono onesto al 100%: se mi chiedete con chi se dovessi arrivare in finale voglio giocare non lo so. Novak non ha mai perso qui e ha delle statistiche pazzesche, o Jannik che non perde un set anche quando è sotto 5-1 al tie-breake cose del genere, non lo so”.

Medeved ha poi scherzato aggiungendo sul possibile avversario in finale: "Non lo so davvero. Voglio che giochino 7 ore e 30, tie-break 30-28 nel quinto, e poi magari vediamo se sono un po' stanchi domenica. Penso che sarà una bella partita. Preparerò la partita, ma se avrò un po' di tempo per guardarla, la guarderò”. Quello che è certo è che Djokovic vorrà riscattarsi dopo la cocente eliminazione in Coppa Davis: “Loro due Hanno avuto una grande rivalità a fine stagione con Torino e la Coppa Davis — ha concluso Medvedev —, quindi ci divertiremo davvero tanto e vedremo chi vince, e poi spero che possiate chiedermi qualcosa prima della finale".