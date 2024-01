Sinner-Djokovic? "Chi vince al quinto set": una clamorosa gufata? Il pronostico di Lorenzi

25 gennaio 2024 a

“Jannik Sinner? Per un giocatore eccezionale come lui, l’idea è che possa migliorare tantissimo, ancora nel servizio e ancora nella scelta dei colpi in campo. Per me siamo al 70, 80% del suo potenziale”. Commenta così l’ex tennista Paolo Lorenzi in un’intervista a La Repubblica, tirando quella che si spera non diventi una gufata: “Per me Jannik vincerà al quinto set contro Nole”.

Sinner convince ed è migliorato di più negli attacchi in controtempo e sul come apre il campo con il dritto stretto, incrociato — le parole del romano 46enne — Lo abbiamo visto migliorato a Torino e in Coppa Davis, il problema è che di là, dall’altra parte, c’è Djokovic. È vero che ha faticato tantissimo nelle prime partite e non sembra al meglio, ma quando arriva alle ultime, quelle che contano, riesce ad alzare ancora il livello e a esprimersi con un tennis migliore”.

Lorenzi: “Sinner può ancora migliorare”

Il progresso che ha portato Sinner alla crescita “non è una questione di giorni, ma il risultato di un lavoro certosino di mesi e mesi — aggiunge ancora Lorenzi — I risultati non si vedono subito, sono tutte cose per cui i coach hanno lavorato per un anno, un anno e mezzo. Per questo non sono d’accordo con chi pensa che abbia avuto un click repentino: penso che Jannik abbia impiegato il suo tempo, e adesso è quello del raccolto dopo la semina”.

E sui consigli che si possono ancora dare a Sinner: “Penso che possa migliorare ancora delle cose, tipo dove posizionarsi per colpire la palla, le variazioni e altri piccoli aspetti: ma vedo che il suo team ci sta lavorando — conclude — Facciamo caso al riscaldamento prepartita, alla fine gli fanno fare sempre l’esercizio dei cesti. Questo fa capire quanto il clan Sinner, dal punto di vista tecnico, stia lavorando sui dettagli e come sia attento”.