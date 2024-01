Roberto Mancini, la frase sbagliata? "Codardo, bugiardo, arrogante": insultato in Arabia

25 gennaio 2024 a

L’ex calciatore Yasser Al-Qahtani lo ha definito poco tempo fa un "codardo e un bugiardo”, perché invece di proteggere i suoi giocatori li avrebbe abbandonati pubblicamente, sostenendo anche che "vuole andare via”. Ma Roberto Mancini rimane saldo sulla panchina dell’Arabia Saudita ed è attesa dalla partita del Gruppo F di Coppa d’Asia contro la Thailandia.

Proprio la sua Nazionale è prima nel girone con il punteggio pieno, ma nonostante tutto Mancini ha dovuto rispondere alle polemiche, commentando in inglese il suo pensiero tradotto in arabo dall’interprete: "Non ho mai detto che non possiamo competere per il titolo — le sue parole —. È stata una montatura. Ho parlato di classifica e che le squadre meglio classificate sono il Giappone, la Corea del Sud, l'Australia e l'Iran".

Mancini: “Obiettivo vincere, dobbiamo farlo in ogni partita”

Mancini ha dovuto rispondere alle proteste nate dalle sue parole di pochi giorni fa, quando il tecnico di Jesi aveva sostenuto che la sua Nazionale potesse arrivare fino in fondo e provare a vincere il titolo, ma che in realtà le candidate favorite sarebbero state altre 4 selezioni. Parole che aveva scatenato di nuovo Al-Qahtani: "Ve lo avevamo detto… è un codardo, bugiardo e arrogante”.

Nella conferenza stampa Mancini ha provato quindi a spegnere le fiamme, concludendo così il suo pensiero: “Abbiamo giocatori giovani e abbiamo giocatori importanti e di spicco. Abbiamo intenzione di dare spazio a molti di loro in questo torneo. Il nostro obiettivo è sempre vincere, anche contro la Thailandia. Se vogliamo vincere questo torneo, dobbiamo vincere ogni partita".