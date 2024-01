Cortina, spaventosa caduta di Mikaela Shiffrin: si alza in volo l'elicottero

26 gennaio 2024 a

Mikaela Shiffrin è stata protagonista di una brutta caduta nella parte alta della discesa libera di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci femminile. La fuoriclasse statunitense è finita ad alta velocità contro le barriere e non è riuscita ad arrivare al traguardo. Immediata la sospensione della gara, con i soccorsi che hanno portato via in elicottero la leader della classifica iridata, che zoppica vistosamente e non riesce ad appoggiare il piede sinistro.

E di fatto preoccupano le condizioni del ginocchio sinistro della fuoriclasse americana. Scesa col pettorale numero 8, Shiffrin, leader della coppa generale, è caduta dopo una salto sulla pista ’Olympia delle Tofane' finendo contro le reti. Poco dopo è caduta anche Federica Brignone: per l’azzurra nessuna conseguenza. La gara è segnata da diverse cadute. Prima di Shiffrin era caduta la svizzera Priska Nufer e successivamente l’altra elvetica Corinne Suter. La prima delle due discese di Cortina sta subendo diverse interruzioni. E pensare che solo ieri proprio la Shiffrin aveva avvertito le due grandi rivali italiane, Goggia e Brignone: "Adoro Cortina. È un posto dove ho avuto sempre un buon feeling con gli sci e mi sento a mio agio sulla pista. Questo è davvero utile perché ci vuole un pò meno energia mentale per memorizzare tutti i frammenti del percorso», ha aggiunto la fuoriclasse americana. Per me, la cosa più difficile con la discesa e il superG - solo con la velocità in generale - è il fattore di memorizzare tutti i pezzi del percorso", ha spiegato.