De Ketelaere da urlo, Atalanta batte Udinese: la Dea vola al quarto posto

Reduce dal 'turno di riposo' a causa degli impegni in Supercoppa dell'Inter, l'Atalanta batte l'Udinese nella 22 giornata di Serie A centrando il quinto successo nelle ultime sei uscite tra campionato e Coppa Italia (in mezzo solo il pari con la Roma). Al Gewiss Stadium finisce 2-0 grazie alle reti di Miranchuk e Scamacca nel primo tempo: la squadra di Gasperini sale cosi' a 36 punti portandosi momentaneamente al quarto posto sopra Lazio e Fiorentina, mentre gli uomini di Cioffi rimediano un altro ko restando pericolosamente a quota 18 e solo a +1 rispetto alla zona retrocessione.

In un avvio di gara giocato a ritmi discreti ma di certo non alti, sono i bergamaschi che provano a fare la partita presentandosi due o tre volte dalle parti di Okoye, ma senza trovare fortuna. Il gol che sblocca il risultato arriva al 33' quando, dopo aver scambiato con Ruggeri, De Ketelaere offre un cioccolatino a Miranchuk che il russo scarta con un mancino 'masticato' valevole comunque per l'1-0. I friulani non ci stanno e avrebbero due ottime opportunita' per l'immediato pareggio con Ebosele e Lovric, poi anche Samardzic prova un mancino potentissimo sventato da Carnesecchi. Nel recupero del primo tempo pero' arriva il raddoppio di Scamacca: sugli sviluppi di una rimessa laterale altro assist vincente di De Ketelaere, stavolta di testa per il diagonale vincente dell'attaccante ex West Ham.

Nella ripresa, nonostante il doppio svantaggio, l'Udinese dimostra di non mollare e di voler restare all'interno del match, ma la retroguardia bergamasca concede poco o nulla. Dal canto loro i nerazzurri non hanno invece bisogno di continuare a spingere, preoccupandosi piu' di gestire il risultato. Solo nel finale Muriel e Zappacosta vanno a caccia del tris con due tiri dal limite, uno fuori dallo specchio e uno bloccato dal portiere.