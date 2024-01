Sinner, il sindaco di Sesto Pusteria: "Siamo orgogliosi, ma il dolore è ancora molto forte"

29 gennaio 2024 a

a

a

A RTL 102.5, nel corso di Non Stop News, interviene Thomas Summerer, il sindaco del paese di Sinner, Sesto Pusteria. “Abbiamo guardato in compagnia la partita. Rimonta epica, Sinner ha vinto ed è stata una gioia inarrestabile. Siamo orgogliosi, ma non dimentichiamo la tragedia di due settimane fa a causa di un incidente stradale nel nostro territorio”, dice il sindaco Summerer.

“Il nostro campione è stato eccezionale, un orgoglio incredibile. La tristezza e il dolore per quell’incidente di qualche settimana fa è ancora molto forte e presente”, continua. “Quando Sinner tornerà festeggeremo. Ci sono varie idee e pensieri, parleremo con Sinner e con il suo management. Certamente lo sport, il tennis e Sinner riescono a dare emozioni positive”, dice il sindaco. “Una strada intitolata a Sinner? Da valutare, fino alla fine decideremo la cosa giusta”, conclude Summerer.