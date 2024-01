Jannik Sinner, tasse e fisco: è iniziata la caccia grossa al tennista

31 gennaio 2024 a

a

a

Dopo la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open, dopo il suo primo slam in carriera e il primo per l'Italia 48 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta al Roland Garros, ecco che i moralisti del fisco tricolore mettono nel mirino il tennista di San Candido. Già, è iniziata la caccia grossa: c'è chi lo vuole in Italia per fargli pagare le tasse. Un caso curioso: migliaia di persone che fino a un anno fa neppure sapevano chi fosse, ora vogliono dirgli dove vivere. E questa sarebbe già una ragione sufficiente per restare a Montecarlo.

Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Pietro Senaldi