Anna Falchi stronca Jannik Sinner: "Poco empatico e freddo"

02 febbraio 2024 a

a

a

"Ha rinunciato ad essere accolto da una platea italiana, nel resto del mondo non è la stessa cosa perché lui è italiano ed è un peccato": Anna Falchi lo ha detto a La Vita in diretta su Rai 1 in riferimento al no di Jannik Sinner a Sanremo. Nei giorni scorsi Amadeus, il direttore artistico del festival, al via martedì 6 febbraio, aveva invitato il campione sul palco dell'Ariston dopo il suo trionfo agli Australian Open di Melbourne. Ma l'altoatesino 22enne ha deciso di rifiutare perché concentrato già sui prossimi appuntamenti sportivi. Secondo la conduttrice, però, in questo modo Sinner "non ha fatto un'operazione simpatia proprio vincente, risulta poco empatico e freddo".

Le parole della Falchi non sono piaciute affatto ai fan di Sinner, che per questo si sono scatenati sulla piattaforma X. "Operazione simpatia? Sinner è un tennista, non un pagliaccio. La 'signora' invece di cosa si occupa?", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Se uno come Sinner, che evita di rientrare a casa sua a Sesto per non turbare un momento di dolore dei suoi compaesani a causa di un incidente mortale, è poco empatico e freddo, io sono Maria Antonietta di Francia! E la Falchi è un’arguta stratega alla Churchill…". E ancora: "E perché dovrebbe mostrarsi alla platea? Non basta che la gente segua le sue partite? E' uno sportivo, non un politico. Mi sembra che in questi giorni abbia partecipato ai vari incontri. Gli sportivi degli altri paesi non hanno queste solfe a cui prestarsi".