Stagione finita per Sofia Goggia, frattura di tibia e perone

Un vero e proprio dramma sportivo. Stagione finita per la stella dello sci italiano. Oggi, lunedì 5 febbraio Sofia Goggia si è rotta tibia e perone mentre si stava allenando nella località di Temù, in provincia di Brescia. Zona nella quale la campionessa aveva già trascorso il periodo natalizio, sempre per prepararsi alle gare di Coppa del mondo. Purtroppo la campionessa bergamasca, considerando la gravità di quanto accaduto, non potrà conquistare la Coppa del mondo di discesa libera dove, attualmente, è in testa. Una tegola devastante sulla stagione della campionessa. La Goggia sarebbe stata trasportata in elicottero a Milano per i primi accertamenti in una struttura ospedaliera.



