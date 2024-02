Jannik Sinner in chiaro "per decreto": rumors sulla clamorosa mossa del governo

05 febbraio 2024 a

a

a

In Italia è esplosa la mania del tennis. Tutto merito di Jannik Sinner, ovviamente, delle sue imprese e soprattutto dell'ultima, la vittoria leggendaria agli Australian Open nella finalissima contro Daniil Medvedev. Una partita che, però, non è stata trasmessa in chiaro: ad ospitarla Europsport, dunque era visibile agli abbonati Dazn. Un caso di cui si è molto dibattuto. Ma c'era poco da fare: Rai, come Mediaset, non aveva i diritti per proporre l'evento, e Discovery ha legittimamente scelto di non mettere in chiaro, su Nove, la partita.

Eppure, ora, le cose potrebbero cambiare. E potrebbero cambiare già in occasione del Roland Garros di Parigi. Il punto è che una delibera Agcom sembra parlar chiaro su quelli che sono "eventi di particolare rilevanza per la società". L'elenco è però datato, risale al 2012. La delibera recita: "L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l'80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari". Per quel che riguarda il tennis, l'elenco ad oggi contiene solo "la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d'Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani". Non sono dunque contemplati i tornei dello slam.

"La Juve come Jannik Sinner"? Allegri, che gufata: dopo queste parole...

Ma come detto, ora qualcosa si muove. Lo rivela la Gazzetta dello Sport, secondo cui il ministero delle Imprese e del Made in Italy, competente sulla materia, potrebbe provvedere per decreto ad inserire nella lista degli "eventi di rilevanza sociale" per i quali va "assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro" anche le finalissime degli slam a cui prenderà parte un tennista italiano. La prossima finale di Jannik Sinner in uno slam, o di un altro nostro connazionale, insomma, potrebbe essere visibile a tutti.