Jannik Sinner, la stoccata di Al Bano: "Mi chiedo cosa c'entri con Sanremo"

Non prenderà parte al Festival di Sanremo di quest'anno Al Bano perché la sua canzone sarebbe stata esclusa dalla kermesse. E ora, dice il cantante ospite di Un giorno da pecora su Rai Radiouno, a pochi giorni dall'inizio dell'evento, "se sarò libero me lo guarderò, soffro di sanremite acuta. Se soffro a guardarlo in tv? No, da ragazzino lo vedevo sempre da casa", aggiunge.

Rispetto a Jannik Sinner che ha scelto di non andare commenta: "Ognuno fa ciò che crede, ma mi chiedo cosa c’entri con Sanremo".

E sulla protesta dei trattori ha una sua idea: "È sacrosanta la protesta europea degli agricoltori, mi piacciono le loro modalità e l’umanità che rappresentano. Io mi sento contadino dentro, ho anche pensato di andare anche io col trattore ma temo poi si pensi male. Ripeto, le loro richieste sono sacrosante, lo Stato apra gli occhi davanti a questa drammatica realtà".

Albano Carrisi, infatti, tra le sue attività principali, ha anche un’azienda agricola. "La gente che emette questi strali non sa nulla della campagna, vogliono solo salvare la loro poltrona. Le colpe iniziano dai vertici europei e poi passano anche agli italiani che dovrebbero dare una mano in più: tutti coloro che sono interessati a questi temi devono darsi da fare perché la situazione è davvero grave", aggiunge il cantante. La settimana prossima ci sarà una protesta degli agricoltori a Roma. Ci andrà? "Se sarò libero senz’altro una passeggiata me la farò, mi piacerebbe esserci, mentalmente ci sarò sicuramente".