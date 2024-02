Beppe Marotta, nel mirino le mogli dei calciatori: Inter, il piano per un super-mercato

07 febbraio 2024 a

"Siamo cercati e ricercati da tanti giocatori”. Esordisce così a Dazn, a chiare lette, l’a.d. dell’Inter Giuseppe Marotta, quando spiega come è riuscito a prendere i parametri zero (Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian, ecc…) che poi stanno facendo la differenza.

Il prossimo colpo è quello di Piotr Zielinski: "Ho comunicato a De Laurentiis che stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme — ha detto — poi se tutto andrà in porto lo tessereremo e lo annunceremo”. Mentre sui continui arrivi la motivazione è semplice: "Milano rappresenta anche un'attrazione per le compagne dei calciatori”. Mentre i parametri zero “nascono dall'area tecnica che monitorano i giocatori svincolati e poi si cerca di contattarli o negoziare – ha proseguito l’a.d. —. Quando si rappresenta l'Inter è più facile negoziare. Oggi è molto più semplice. L'Inter è sempre l'Inter".

Infine un commento su Marcus Thuram, il figlio dell’ex Juve Lilian arrivato in nerazzurro dopo un duello in extremis vinto contro il Milan in estate, fino alla fase finale della trattativa in vantaggio: "Ausilio non l'ha mollato e siamo riusciti a portarlo all'Inter a parametro zero, centrando una grande operazione — ha spiegato Marotta —. Ausilio sta dimostrando di essere un bravo direttore sportivo e siamo riusciti a puntellare l'organico".

Uno dei segreti dell'Inter dunque che punta a toccare vetta altissime della propria storia dopo aver mancato la Champions lo scorso anno: "Oggi nello spogliatoio si respira un'aria molto positiva. C'è una mentalità importante. Al momento non abbiamo vinto nulla, quindi piedi per terra". Sul suo futuro personale invece nessun dubbio: "Mi piacerebbe occuparmi a livello politico di sport".