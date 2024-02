Sinner, "Sanremo e Montecarlo": bomba in tv, cosa sta per andare in onda

Roberto Tortora 07 febbraio 2024 a

Uno Jannik Sinner nuovo di zecca, anzi clonato. Sarà, infatti, il tennista altoatesino il nuovo protagonista e oggetto di imitazione di Maurizio Crozza nella nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda sul NOVE e in streaming su Discovery+ (piattaforma del gruppo Warner Bros.) dal prossimo 23 febbraio. Il comico ligure si esibirà nel consueto “one man show” e farà satira pungente sui protagonisti della scena politica italiana.

Straordinario il successo dell’ultima stagione, con picchi di oltre 1,4 milioni di telespettatori e oltre il 7% di share. Resta uno dei programmi più visti del venerdì sera. E così, fresco vincitore degli Australian Open, Sinner sarà preso di mira da Crozza con la sua nuova esilarante maschera e punterà molto, c’è da scommetterci, sulla mancata partecipazione a Sanremo.

L'imitazione di Sinner: guarda il video di Maurizio Crozza



E, infatti, nel promo di presentazione del programma, Crozza, travestito con una parrucca riccia e rossa, proprio come Sinner, scherza sul suo italiano balbettante, viste le origini altoatesine. Imbeccato da Andrea Zalone, sua solita spalla, il finto Sinner spiega perché non va all’Ariston: “Ho deciso di non andare per Sanremo (“A Sanremo si dice!”, corregge Zalone fuoricampo), perché con me non piace di esibirmi. Si come su allenamento ho poco tempo per. Voglio concentrarmi a prossimi obiettivi (“Sui prossimi obiettivi!”), mi piace proprio Italia, mi piace. Non ho residenza in Italia, a Montecarlo. Sinner ha Montecarlo, con la acca, perché diventa mia”.

Oltre a Sinner, sicuramente Crozza sciorinerà tutto il suo repertorio dei grandi personaggi della politica e dell’attualità. Suoi cavalli di battaglia, tra i tanti che sa imitare con maestria, sono: il governatore della Campania, Vincenzo De Luca; l’imprenditore Flavio Briatore; il sindaco di Terni, Flavio Bandecchi; il politico Antonio Razzi; l’ex-team principal Ferrari, Mattia Binotto e tanti, tanti altri.