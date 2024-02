Novak Djokovic "era sano": la rivelazione di Ivanisevic, giallo nel tennis

06 febbraio 2024 a

a

a

La sconfitta di Novak Djokovic agli Australian Open per mano di Jannik Sinner continua a far discutere. Di fatto, nelle ultime ore sono arrivate alcune dichiarazioni da parte di un giornalista serbo, Luka Nikolic, che parlano di una presunto malessere che avrebbe debilitato Djokovic proprio nell'incontro contro Sinner. Luka Nikolic aveva affermato: "Prima o poi Novak doveva perdere, ne eravamo tutti consapevoli. È solo un peccato che sia andata così, ma contro Sinner se non sei al 100% non hai molte chance. E anche quando sei al 100%, puoi comunque perdere".

E ora arriva però un altro punto di vista su quanto accaduto nella terra dei canguri. A parlare è chi Djokovic lo conosce benissimo, il suo coach Goran Ivanisevic. E per rispondere alle malelingue scegli un quotidiano croato molto prestigioso in ambito sportivo, lo Sportske Novosti: "Prima o poi Novak doveva perdere, ne eravamo tutti consapevoli. È solo un peccato che sia andata così, ma contro Sinner se non sei al 100% non hai molte chance. E anche quando sei al 100%, puoi comunque perdere". Poi arriva l'affondo che smentisce del tutto le illazioni su un malessere del serbo: "Non gli dava fastidio niente, era sano, ma semplicemente qualcosa non è andata. Può succedere anche a lui, è di carne e ossa. D’altra parte, se doveva perdere contro qualcuno, sono contento che il prescelto fosse Sinner".

"Aveva 14 anni, eravamo all'Isola d'Elba": la testimonianza su Jannik Sinner che spiega tutto

Insomma con poche parole, Ivanisevic ha smontato del tutto la "balla" che in questi giorni ha accompagnato la sconfitta di un grande del tennis come Djokovic per mano di un campione (già in lizza per il terzo posto nella classifica Atp) come Jannik Sinner.