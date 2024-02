Bacia l'allenatore, il club lo vende: il caso che sconvolge il calcio tedesco

07 febbraio 2024 a

Un bacio come motivo del suo addio dal Darmstadt per finire in prestito al Kaiserslautern nell’ultimo mercato invernale. È la storia di Filip Stojilkovic, attaccante svizzero di 24 anni, che ha salutato il suo precedente club nonostante i due milioni investiti per lui, divenuto il calciatore più pagato della storia del club.

Stando al racconto di Blick, infatti, la causa dell'arrivederci del giocatore sarebbe la rottura dei rapporti con l'allenatore Torsten Lieberknech per un episodio avvenuto alla festa di Natale. Filip Stojilkovic avrebbe infatti iniziato a dialogare con il tecnico in maniera abbastanza accesa, concludendo poi con un gesto provocatorio ovvero un bacio sulla pelata del tecnico in stile Blanc-Barthez.

L’allenatore: “Filip non stava bene”. E lui segna e zittisce tutti

L’allenatore per il gesto è andato su tutte le furie e si è opposto alla permanenza di Stojilkovic. Il tecnico stuzzicato sull'accaduto, ha chiosato velocemente: "Filip non stava bene, ma ero anche insoddisfatto di lui, dentro e fuori dal campo". Anche il giocatore non ha voluto dire nulla sull’accaduto: "Per me la questione è chiusa, sono un giocatore giovane e ogni esperienza mi porta più avanti”.

E dopo il gol a fine gennaio con la maglia del Kaiserslautern, si è portato l’indice alla bocca come a zittire tutti per le polemiche arrivate nelle settimane precedenti. Le strade del giocatore e del Darmstadt sembrano ora destinate a separarsi, nonostante quello nel club della Serie B tedesca sia solo un prestito. Se le cose stanno così…