Saelemakers, doppio colpaccio per il Milan: le indiscrezioni da Bologna

09 febbraio 2024 a

a

a

Nel suo primo anno a Bologna, Alexis Saelemaekers ha convinto tutti e nel frattempo è andato in gol contro il Sassuolo, in una stagione che lo sta vedendo meno sotto i riflettori rispetto ai tempi del Milan, ma il proficuo lavoro potrebbe valergli la conferma nella squadra rossoblù.

In caso di arrivo in Europa, è riportato su La Gazzetta dello Sport, il club di Joey Saputo potrebbe spendere i nove milioni di euro che servono per il riscatto, dopo i 500mila euro spesi in estate per prenderlo in prestito dal club del Diavolo. Salamandra è uno degli intoccabili di Thiago Motta, vista la sua duttilità a centrocampo e la visione di gioco che gli permette di innescare giocatori come Joshua Zirkzee e Riccardo Orsolini.

"Antonio Conte ha firmato per tre anni col Milan": una bomba in radio

Saelemakers, il riscatto dipenderà anche da… Thiago Motta e gli addii eccellenti

Per il suo riscatto, però, è scritto ancora sulla Gazzetta, sarà necessario fare un'attenta valutazione pensando sia al futuro dell'allenatore italo-brasiliano sia a quello delle principali stelle che in estate potrebbero lasciare l’Emilia.

"Non torno in panchina. Chi è il calciatore del futuro": le sentenze di Cesare Prandelli

Saelemakers però è innamorato di Bologna e lo ha riportato in una passata intervista: "Siamo una grande famiglia e lo si vede sul campo — sono state le sue parole —. Anche quando siamo messi un po’ più male non molliamo. Io qui mi sento molto bene, è tutto il club che mi ha aiutato e spero di continuare così. Se sogniamo l’Europa? Certo. Ci sono tanti giocatori di qualità qui, anche in panchina. Per l’Europa vediamo di partita in partita, io ovvio che ci creda altrimenti non sarei qui".