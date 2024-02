Cristiano Ronaldo, il gesto osceno nel tunnel dello stadio

09 febbraio 2024 a

Se a Mehdi Taremi hanno preso i nervi nella semifinale di Coppa d’Asia persa dal suo Iran contro il Qatar, lo stesso è valso per Cristiano Ronaldo nell’amichevole della Riyadh Season Cup 2024, apertosi con una cerimonia che ha visto come protagonista il wrestler The Undertaker.

L’Al Nassr di CR7 però è caduto per 2-0 contro l’Al Hilal e il portoghese si è lasciato andare a un gesto davvero brutto. Sfottuto dai tifosi rivali che hanno ripreso il nome del suo rivale principale in carriera, Leo Messi, all’uscita dal campo, percorrendo il corridoio che porta al tunnel degli spogliatoi, Ronaldo è stato beccato dai tifosi dell'Al Hilal collocati sopra di lui. Sono volate anche delle sciarpe della formazione vincitrice: una davanti ai piedi del giocatore e un'altra in testa.

"Sei brutto". E Cristiano Ronaldo perde la testa nel tunnel: la rissa che spiega tutto

Ronaldo, sciarpa nei pantaloncini

A quel punto Ronaldo è scoppiato, ha preso la sciarpa e se l’è portata all'interno dei pantaloncini fingendo di pulirsi il basso ventre. Una caduta di stile per un giocatore che poco prima si era sfogato con un addetto ai lavori, in un altro momento poco edificante.

Al momento della cerimonia che prevedeva il passaggio degli sconfitti tra i vincitori, un infastidito Ronaldo ha allontanato con le maniere forti un addetto ai lavori che stava cercando solo di indicare la strada ai calciatori dell'Al Nassr. Un'altra scena da dimenticare per il bomber in una serata storta, dimostrando che certe situazioni dopo tanti anni di carriera non può ancora tollerarle.