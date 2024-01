Cristiano Ronaldo insultato: "Sei brutto"? Il portoghese perde la testa nel tunnel

22 gennaio 2024 a

a

a

Già, Cristiano Ronaldo è un tipino vanitoso: la cosa è nota e non fa certo nulla per nasconderlo. Insomma, chi vuole fargli male può attaccarlo per il suo aspetto fisico, che il portoghese coltiva con cura ossessiva da sempre. E il fatto che il suo aspetto fisico sia una sorta di nervo scoperto per il campione arriva da un aneddoto che risale a qualche anno fa, a quando militava in Premier League con il Manchester United.

Per la precisione era il marzo del 2009 e lo United giocava contro il Newcastle in trasferta, al St James' Park, partita che i Red Devils avrebbero vinto per 2-1, ribaltando l'iniziale svantaggio. E durante l'intervallo il portoghese si scontrò nel tunnel degli spogliatoi con Steven Taylor, bollandolo come un "calciatore spazzatura". Per riportare l'ordine fu necessario l'intervento di Rio Ferdinand, capitano del Manchester United, e di Steve Bennett, arbitro dell'incontro.

Cristiano Ronaldo molestato da Conor McGregor: rischia di finire malissimo | Video

La rissa fu innescata da un entrataccia di Taylor proprio su Ronaldo, a ridosso della fine del primo tempo. Dunque, mentre entravano negli spogliatoi, i due si insultarono. Il primo ad attaccare fu il portoghese ex Juventus, che come detto derubricò l'avversario a calciatore di poco conto. Peccato che Taylor gli rispose: "Almeno io non sono brutto". Apriti cielo: si scopre che CR7 si scatenò, ribadendo a più riprese quanto lo ritenesse scarso. E Taylor? "Lo so, ma tu sei comunque brutto". Frase che stava per far degenerare lo scontro, contenuto soltanto dall'intervento di Bennett e Ferdinand. Insomma, dite tutto a Cristiano Ronaldo. Se volete anche che è sopravvalutato, così come molti (ingenerosamente) hanno sempre sostenuto. Ma brutto no, mai.