Leo Messi umiliato dal ministro saudita, il gesto in tribuna (davanti a CR7)

Alla “Riyadh Season Cup” della Kingdom Arena, in Arabia Saudita, si sono sfidati in amichevole l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Inter Miami di Leo Messi. Ma la sfida tra i due Palloni d’Oro non c’è stato dato che sia CR7 sia Messi erano assenti per infortunio.

L'assenza della Pulce per quasi tutta la partita, però, ha fatto rumore tanto da indispettire anche le più alte autorità e carica del governo responsabili delle manifestazioni sportive in Arabia. Nel caso specifico è stato Turki Al Sheikh, presidente della General Entertainment Authority e ministro saudita delegato agli eventi sportivi incaricato di organizzare questo torneo lo scorso novembre, che improvvisamente è stato inquadrato dalle telecamere subito dopo l'ingresso in campo di Messi nei minuti finale.

Al Sheikh provoca Messi: gli fa il gesto del 6-0

Al Sheikh ha fatto infatti con le mani a Messi il gesto del numero sei, per sottolineare il risultato che stava maturando in campo: un 6-0 finale per l’Al Nassr sull’Inter Miami. Nella distinta iniziale l’argentino non figurava nemmeno in panchina poi successivamente il suo nome è stato aggiunto. Anche per questo Messi è poi entrato in campo, accolto dal boato del pubblico, giocando di fatto pochi minuti di una partita già conclusa con risultato più che acquisito.

Al Sheikh a Ronaldo: “Sei il migliore di tutti i tempi”. Messi snobbato

Ma non solo. Una serie di immagini in compagnia di Cristiano Ronaldo sono diventate virali in pochi minuti perché attribuivano una frase ad Al Sheikh nel bel mezzo di un dialogo con il cinque volte Pallone d'Oro sugli spalti: “Tu sei il migliore di tutti i tempi".

Di fatto il suo è stato uno sfogo perché non avrebbe mai voluto giocare quella partita senza Messi: "Ha visto che Cristiano era assente e aveva paura di perdere contro l'Al Nassr senza Ronaldo”, scrive l'account TheNassrZone, che segue tutte le notizie sulla squadra riportando dichiarazioni di Al Sheikh prima della partita.