Salernitana, Filippo Inzaghi esonerato: fatale il ko con l'Empoli

Ufficiale: la Salernitana esonera Filippo Inzaghi. Il mister viene sollevato dall'incarico dopo la sconfitta ad Empoli, un ko che potrebbe aver definitivamente compromesso le possibilità-salvezza della squadra, ultima in classifica. Dopo le indiscrezioni è arrivato l'ok di Iervolino e Sabatini. Si cambia ancora.

Inzaghi nelle ultime sette partite ha infilato sei sconfitte, la Salernitana è ultima con 13 punti in 24 match, a sei lunghezze dalla quota-salvezza (l'Udinese, quartultima, è a 19 punti).

Per la squadra campana si tratta del secondo cambio in panchina in questa stagione: a ottobre infatti Inzaghi subentrò a Paulo Sousa. Il club ha già comunicato l'esonero al mister, che non incontrerà il fratello Simone nella partita di venerdì prossimo, 16 febbraio, quando a San Siro è in programma Inter-Salernitana.

Dopo il fatale ko con l'Empoli, Filippo Inzaghi aveva parlato del momento difficilissimo della Salernitana: "Da gennaio a questa parte ce ne succedono di tutti i colori, è veramente incredibile. Probabilmente quello che stiamo facendo non basta, io mi prendo le mie responsabilità, penso che sarà ancora più difficile ma potrebbe essere ancora più bello. Dobbiamo tornare a fare punti, avremo tanti scontri diretti e ce la possiamo ancora fare", concluse. Ma le possibilità di salvezza, ora, non sarà lui a giocarsele.