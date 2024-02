Cristiano Ronaldo e la medaglia del 2° posto? Il gesto che indigna il Qatar

12 febbraio 2024 a

a

a

Un 2-0 che ha fatto male quello per l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo contro l’Al-Hilal di Sergej Milinkovic-Savic nella Riyadh Seasons Cup. E il portoghese è stato protagonista di più di un gesto discutibile, in particolare una volta scoperto che il premio di Mvp è stato assegnato all'ex laziale. Se avesse potuto, sarebbe andato via al triplice fischio.

È rimasto, perché il protocollo molto rigido e l'etichetta glielo imponevano. Ma quando ha notato le immagini dell'avversario si è girato verso i compagni di squadra e ha fatto loro un cenno eloquente, prima di tornare negli spogliatoi. CR7 così si è tolto la medaglia del secondo dal collo e ha fatto un gesto di disapprovazione.

Leo Messi umiliato dal ministro saudita (davanti a CR7): il gesto in tribuna | Video

Ronaldo, gli altri gesti al limite nel k.o. contro l’Al-Hilal

Ma non solo. Mentre guidava la fila di compagni per salire sul palchetto, è stato ostacolato in maniera involontaria da un membro dello staff organizzativo e lo ha letteralmente mandato a quel paese. Ha anche risposto male ai tifosi rivali che invocavano il nome di messi per provocarlo, rispondendo “Io sono qui, non Messi”, poi è stato ammonito per aver calciato la palla sugli spalti. Ma non solo.

Percorrendo il corridoio che porta al tunnel degli spogliatoi, Ronaldo è stato beccato dai tifosi dell'Al Hilal sopra di lui. Sono volate anche delle sciarpe della formazione vincitrice: una davanti ai piedi del giocatore e un'altra in testa. A quel punto Ronaldo è scoppiato, ha preso la sciarpa e se l’è portata all’interno dei pantaloncini, fingendo di pulirsi il basso ventre . Insomma, una caduta di stile dietro l’altra.