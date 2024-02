Inter, fatta per Taremi: via alle visite mediche, perché è il colpo che spacca il mercato

13 febbraio 2024 a

Il primo colpo della prossima stagione Giuseppe Marotta lo ha già piazzato. Si tratta di Mehdi Taremi, l’attaccante 31enne che è pronto a dire ufficialmente "sì" ai nerazzurri dopo aver rifiutato il Milan in estate per le altissime richieste sul contratto.

La punta iraniana di proprietà del Porto, uscito la scorsa settimana in semifinale di Coppa d’Asia contro il Qatar, si recherà a Milano nella giornata di domani, martedì 13 febbraio, per sottoporsi alle visite mediche di rito proprio con l’Inter. Così ha annunciato Sky Sport, che ha sottolineato come l'attaccante, dopo un lungo corteggiamento prima del mercato di gennaio, abbia ora perfezionato ogni aspetto del suo trasferimento in nerazzurro. Il suo contratto con il Porto scadrà il prossimo 30 giugno 2024 e non sarà dunque rinnovato.



Taremi, quanto gol al Porto: ben 86 gol dal 2020 a oggi

Quello di Marotta è un super colpo e precederà di poco quello legato a Piotr Zielinski, in scadenza di contratto con il Napoli a fine stagione. Proprio l’a.d. nerazzurro l’aveva ammesso anche in un’intervista a Dazn della scorsa settimana: “Stiamo cercando di capire la situazione — aveva detto — abbiamo già avvertito Aurelio de Laurentiis e se ci saranno le condizioni per fare un’offerta la faremo”. Intanto il prossimo arrivo si chiama Taremi, che in estate era a un passo dal Milan ma dalla prossima stagione affronterà i rossoneri con la maglia dell’Inter. L’iraniano ha realizzato ben 86 gol e 53 assist dal 2020 nel club portoghese, segnale di quanto sia un attaccante in grado di vedere la porta.