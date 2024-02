Juventus-Udinese, i bianconeri cadono in casa: "Ma scherziamo?!", scoppia la rivolta

12 febbraio 2024 a

La Juventus a sorpresa cade in casa con l'Udinese. Un gol di Giannetti condanna i bianconeri che ora si trovano a distanza dall'Inter che ha sette punti in più e deve ancora recuperare una partita. I bianconeri non hanno mai dato l'idea di poter mettere sotto l'Udinese che è impegnata in una serrata lotta per la salvezza. Al 25esimo calcio di punizione dall'esterno di Samardzic che viene prolungato da Kristensen. Alex Sandro ribatte ma lascia il pallone nella zona di Giannetti, che deve soltanto spingere in porta la rete del vantaggio. La Juventus accusa il colpo e va al riposo senza dare segnali di ripresa.

Nel secondo tempo prova a raddrizzare la partita ma si trova la porta sbarrata: gol annullato. Poco dopo il 50esimo corner a uscire di Chiesa che trova Rabiot sul secondo palo. Il francese fa la sponda per Milik, che di testa batte Okoye. Abisso, però, annulla tutto perché il pallone era uscito sul calcio d'angolo di Chiesa. Il martellamento nel corso della ripresa però non produce frutti.

A dieci minuti dalla fine lancio straordinario di Cambiaso per l'inserimento di Yildiz, che prende il tempo a Perez, ma non riesce a colpire il pallone, che finisce tra le mani di Okoye. Nei minuti di recupero l'Udinese resiste e si porta a casa tre punti pesantissimi. Poco prima dell’inizio della partita Giuntoli ha confermato la sua fiducia ad Allegri anche per la prossima stagione. Ma dopo questo tonfo le cose potrebbero cambiare. E sui social monta la rivolta dei tifosi: "Hai preso goal al 25° e non sei in grado di fare manco un golletto? Ma scherziamo?". Per il "Conte Max" si mette male.