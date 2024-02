Allegri, raptus contro l'arbitro e stangata: cosa è successo nel tunnel

13 febbraio 2024 a

Il giudice sportivo della Serie A ha inflitto un’ammenda di 10mila euro con diffida al tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, reo di avere "al termine della gara" persa contro l’Udinese, "negli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara" Rosario Abisso. Non è certo un momento facile per Allegri.

Dopo le parole di Giuntoli che ha di fatto confermato la volontà della società di proseguire anche nella prossima stagione con "acciughina", è arrivata la sconfitta pesantissima con l'Udinese. Un tonfo in casa che ha scatenato l'ira dei tifosi bianconeri contro il tecnico. In effetti nel corso della partita la Juve è apparsa priva di idee e davvero senza un efficace tattica per mettere in difficoltà l'avversario. E così le parole di Allegri all'arbitro fotografano bene la situazione e la tensione che c'è in casa Juve.

Una polveriera pronta a esplodere mentre l'Inter scappa via in classifica avendo anche una partita in meno. Ora i bianconeri devono anche guardarsi le spalle dal Milan che è distante un solo punto. La lotta alle spalle dei nerazzurri si accende e in questo momento non sono esclusi colpi di scena come un possibile sorpasso del Milan sulla Juventus. La zona Champions nelle prime tre posizioni appare blindata ma se la Juve non ritrova un filotto vincente potrebbe perdere terreno in classifica e ritrovarsi a lottare per l'Europa. Allegri saprà serrare i ranghi, ma di certo il sogno scudetto oggi è molto più lontano di ieri...