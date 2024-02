Matteo Berrettini, video a sorpresa: "Non saranno contenti i miei agenti, ma io ci metto la faccia"

14 febbraio 2024 a

In un video sui social, Matteo Berrettini ha parlato con il cuore annunciando che nel breve avverrà il suo ritorno in campo, anche se “ci vorrà un po’ di pazienza”. Il tennista romano si è detto pronto per sottoposto agli allenamenti “intensi” per lasciarsi alle spalle gli infortuni, rilasciando il filmato senza concordare le parole con i suoi agenti che ne curano la relazione. “Ho preferito essere schietto perché così sono io — ha detto —, Ho fatto questo breve, brevissimo video, perché ho sentito la necessità di ringraziare tutte quelle persone che mi stanno aiutando in questi mesi difficili per la mia carriera. Sto lottando per rimettermi in carreggiata e fare tante cose belle”.

E ancora: “Ci tenevo a metterci la faccia perché ho pensato che fare un comunicato da passare poi social sarebbe stato freddo — ha aggiunto Berrettini sottolineando la sua gratitudine per i fan —. Ho fatto questa cosa per le persone che davvero che credono in me. È il modo più facile per arrivare a tutti”.

Il video “non è organizzato da nessuno. È solo una mia iniziativa, della quale magari non saranno contenti i miei agenti oppure il mio ufficio stampa o anche i giornalisti. Ho scelto di fare di testa mia, in fondo è anche questo il bello dei social. Di getto ho preso il telefono e mi sono registrato. Forse mi vergognerò tantissimo rivedendomi, ma questo alla fine sono io”. Il recupero dall’infortunio che gli ha fatto saltare gli Australian Open va bene e “ora mi sento meglio — ha concluso — mi sto allenando intensamente ma bisogna avere un pochino di pazienza ancora perché possa tornare”.