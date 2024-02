Max Verstappen? "Era semplicemente divertito": la provocazione alla Ferrari

15 febbraio 2024 a

Max Verstappen in Mercedes al posto di Lewis Hamilton nel 2025? Nonostante il sogno di qualche tifoso, l’ipotesi è improbabile. Come ha ammesso il consulente della Red Bull, Helmut Marko, al portale austriaco oe24.at: “Se Max può vacillare per un’offerta faraonica? No, ha una buona memoria”, ha commentato. Il ricordo è all'incidente del 2021 nella gara di casa di Hamilton a Silverstone, ma anche al "tumulto della finale di Abu Dhabi". A soffrire però è stato Hamilton nell'ultima e decisiva gara del 2021 sul circuito di Yas Marina, quando l'allora direttore di gara assicurò che lo scontro finale tra i due rivali per il titolo avvenisse dopo una fase di safety car, prima del primo Mondiale per Verstappen.

Marko: “Verstappen divertito da Hamilton in Ferrari”

Dopo quel successo di Abu Dhabi, Hamilton è rimasto fermo a sette titoli, non superando in testa nei piloti l’eterno Michael Schumacher, mentre Verstappen è volato deciso verso i titoli 2022 e 2023, con una macchina imprendibile dal GP di Spa di due anni fa, nata dopo l’arrivo della nuova generazione di vetture a effetto-suolo voluta dalla Formula 1 con il cambio di regolamenti tecnici.

Alla domanda su come Verstappen abbia reagito all'annuncio del cambio, Marko ha detto: "Era semplicemente divertito". Intanto oggi, giovedì 15 febbraio, dopo la presentazione di Ferrari e Mercedes sarà proprio la volta della Red Bull, che intanto nel giorno della presentazione della SF-24 di Maranello, martedì scorso, è stata pizzicata in pista a Silverstone. La speranza è di non vedere una monoposto dominatrice come la RB19 dello scorso anno, ma appare difficile vedere un peggioramento almeno fino al cambio al regolamento sui motori che farà il suo ingresso fra due anni.