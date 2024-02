Flavio Briatore, la foto che terremota la Formula 1: ecco cosa svela

15 febbraio 2024 a

a

a

Lunedì scorso l’Aston Martin ha presentato la sua Amr24 che correrà il prossimo Mondiale di Formula 1. L’obiettivo è proseguire nei risultati che hanno portato l’anno scorso il quinto posto, dopo un inizio super con diversi posti prima di regredire nel corso dell’anno quando gli altri team, in particolare Ferrari-McLaren-Mercedes, hanno portato gli aggiornamenti che hanno fatto progredire le loro monoposto. Alla guida del team di Silverstone ci saranno ancora Lance Stroll, il figlio del proprietario della scuderia Lawrence, e Fernando Alonso, stuzzicato dalle voci di mercato che lo danno in Mercedes al posto di Lewis Hamilton a partire dalla prossima stagione.

Alonso in Mercedes nel 2025? Briatore ne parla con Wolff a Montecarlo…

Mentre Alonso era impegnato in Inghilterra per la presentazione della vettura e per i primi giri della stagione in pista a Silverstone, Flavio Briatore, ex principal in Renault dello spagnolo e ora suo manager, ha attirato l’attenzione di tutti per una foto Instagram pubblicata a tavola insieme a Toto Wolff, durante una colazione alla pasticceria Cova di Montecarlo.

Ecco la nuova Ferrari SF24, spunta il "giallo Modena". Il parere degli esperti: dove può arrivare | Video

Il capo della scuderia di Brackley apprezza Nando e ci sta pensando, Briatore lo sa e cerca di far sì che questa ipotesi accada, dato che l’ex pilota di Ferrari e McLaren ha un contratto in scadenza al termine di questa stagione e ha messo in stand by ogni discussione su eventuali rinnovi. Nonostante i quasi 43 anni (che compirà il 29 luglio), il due volte iridato non smette mai di stupire ed è un nome pensato anche per la Red Bull: Sergio Perez è in scadenza a fine 2024 e le sue prestazioni stanno convincendo il team della bevanda energetica a non rinnovarlo.