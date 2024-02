Ferrari, "video sbagliato": clamorosa gaffe sui social

16 febbraio 2024 a

Clamorosa gaffe per la Ferrari, che fa partire la stagione 2024 non proprio benissimo, almeno sui social. Nelle scorse ore, la Scuderia di Maranello ha condiviso su X un contenuto che mostra il pit stop sulla nuova monoposto guidata da Carlos Sainz. Peccato però che nel video in questione si assista a un problema tecnico: i meccanici durante il cambio gomme hanno avuto un problema con la ruota anteriore sinistra. Lo scivolone non è passato affatto inosservato, anzi. E dopo aver notato l'errore, i fan si sono subito scatenati con i commenti.

La gaffe ha attirato non poche critiche perché negli ultimi anni la Ferrari è finita nel mirino proprio per i tanti problemi avuti al muretto e ai box. Per questo, quando gli utenti hanno visto il video di presentazione con un errore nel cambio gomme non sono riusciti a trattenersi: "Non può essere vero, ci state prendendo in giro", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece ha fatto riferimento al nuovo acquisto, in arrivo dalla Mercedes nel 2025: "Se lo vede Hamilton cambia subito idea". E ancora: "Sicuramente è uno scherzo...". Dopo un giorno di critiche, è poi arrivata la rettifica dell'account ufficiale della Ferrari: "Abbiamo scelto il video sbagliato, ci scusiamo con i meccanici".