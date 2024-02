Juventus, Allegri nella bufera: "Siamo come Ghali", il caso dopo il Verona

18 febbraio 2024 a

a

a

Massimiliano Allegri è sempre di più sulla graticola. L'allenatore della Juventus dopo il 2-2 col Verona che di fatto ha chiuso definitivamente la corsa allo scudetto alle spalle dell'Inter è finito nella bufera con i tifosi bianconeri inferociti sui social. I meme su Allegri si sprecano e uno su tutti è diventato virale: "I tifosi della Juve dopo gli ultimi risultati". E spunta la foto di Ghali che con gli occhi chiusi è quasi accasciato a terra mentre si esibisce a Sanremo. Ma non mancano poi i meme con Allegri nei panni di Babbo Natale impegnato a regalare punti alle piccole per la zona salvezza.

E ancora Bart Simpson che scrive alla lavagna in modo ossessivo "AllegriOut", l'hashtag usato dai tifosi per chiedere le dimissioni immediate del tecinico bianconero. E in effetti la Juve ha perso completamente il treno per impensierire l'Inter e dunque rimanere protagonista per la corsa allo scudetto. E il Milan adesso si fa sotto. I rossoneri restano di fatto a un punto dalla Juve e iniziano già l'operazione sorpasso.

L'Atalanta travolge e inguaia il Sassuolo: 3-0 a Bergamo

A questo punto Allegri rischia di chiudere il campionato alle spalle delle milanesi e non sarebbe certo una buona notizia per la dirigenza Juve, Giuntoli in testa che avrebbe aperto all'ipotesi di una riconferma di Allegri anche nella prossima stagione. Ma a quanto pare questo scenario non convince affatto i tifosi.