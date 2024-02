Stefano Pioli umiliato da Bargiggia: "Pinocchietto d'oro, soltanto scuse"

20 febbraio 2024 a

Dopo un periodo in cui il Milan ha viaggiato a gonfie vele, tenendo i ritmi dell'Inter per diverse giornate, Stefano Pioli torna prepotentemente nel mirino. Già, il fragoroso ko col Monza, che ha battuto i rossoneri per 4-2, riapre l'infinto processo al mister, il cui futuro in rossonero appare quasi impossibile. In molti, infatti, danno per scontato l'addio a fine stagione.

Una sconfitta, quella del Milan, che vanifica le residue e residuali speranze di tornare in lotta per lo scudetto. Un ko che, soprattutto, ha impedito ai rossoneri di sorpassare la Juventus, in un momento negativo che, parimenti, ha riaperto il processo a Massimiliano Allegri. Ai rossoneri resta l'Europa League, dove il passaggio del turno col Rennes pare ipotecato dopo il 3-0 dell'andata.

Stefano Pioli come Tafazzi, indiscreto-Milan: come si è rovinato la vita da solo

Ma non basta. Come detto, Pioli è costretto a incassare attacchi su attacchi. Tra questi, ecco anche quello del vulcanico Paolo Bargiggia, che ha detto la sua a Tv Play: "Pioli potrebbe vincere il Pinochietto d’oro. Lui dice: Il turnover? Pulisic non si è allenato perché era stanco. Leao doveva giocare, ma non ha terminato la rifinitura per un problema al polpaccio. E vabbé poi hanno giocato e lo hanno fatto anche bene. Pulisic ha fatto anche gol. Boh mi sembra una scusa...", conclude Bargiggia picchiando durissimo.