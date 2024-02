Pioli, dopo il Rennes cambia tutto: le parole di Furlani svelano il futuro del mister

17 febbraio 2024 a

"Pioli è solo uno dei cinque allenatori ad aver raggiunto 100 vittorie con il Milan e ha impiegato solo una partita in più di Ancelotti: c'è un rapporto fenomenale tra lui, la dirigenza e il club e quindi posso confermare che la sua posizione è salda".

Commenta così l’a.d. del Milan, Giorgio Furlani, quando parla del futuro di Stefano Pioli. Il dirigente rossonero ha anche parlato dei rinnovi di Giroud e Maignan: "Giroud sta facendo molto bene, forse è un po' presto ma le sue prestazioni le conosciamo tutte: se vuole restare al Milan, la porta è aperta — ha detto l’a.d. ai microfoni di Sky Sport — Maignan è uno dei migliori portieri del mondo, è sotto contratto per altri due anni e mezzo: speriamo rimanga con noi a lungo".

Furlani: “In Italia calcio non visto come industria, non siamo competitivi a livello europeo”

Furlani ha infine lanciato l'allarme per il futuro del calcio italiano. "In Italia il calcio non viene trattato come un'industria, quindi non riusciamo a essere competitivi a livello europeo — ha detto l'ad del Milan — Abbiamo perso la battaglia sul Decreto Crescita, ma ci sono altre regole e leggi che ci mettono in svantaggio rispetto al resto d'Europa. Senza lavorare di sistema, non riusciremo mai a tornare in cima all'Europa: questa è la triste realtà”. Intanto l’amministratore delegato si gode il suo Milan, che ha chiuso per 3-0 la sfida di andata sul Rennes nei playoff di Europa League. Il cammino è ancora molto lungo ma Giroud e compagni vogliono provare ad alzare una coppa mai alzata finora nella gloriosa storia rossonera.