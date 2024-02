Carlos Alcaraz, il dramma a Rio: costretto al ritiro, il momento dell'infortunio

21 febbraio 2024 a

Per Carlos Alcaraz non è un gran momento di carriera. Dopo gli US Open e la vittoria a Wimbledon, la scorsa estate, contro Nole Djokovic, il numero 2 al mondo ha dato forfait durante la partita del primo turno del Rio Open contro il brasiliano Thiago Monteiro (numero 117 del ranking Atp) a causa di una distorsione alla caviglia destra subita nel secondo punto del match.

Lo spagnolo ha dovuto interrompere il match dopo appena due game, mostrando visibili segni di sofferenza sul punteggio di 1-1. Il problema alla caviglia ora mette in discussione la sua partecipazione al match contro Rafa Nadal il 3 marzo a Las Vegas. A causa di questo infortunio ora perderà 300 punti nel ranking e rischia ora la seconda posizione nel ranking Atp: Sinner, fresco numero tre al mondo, lunedì prossimo sarà ad appena 535 punti. Con i punti disponibili a Indian Wells, il tennista italiano potrebbe quindi sorpassare anche lo spagnolo.

Così è capitato l’infortunio di Alcaraz: in un movimento laterale lo spagnolo è finito a terra e si è toccato la caviglia, non si è alzato subito ed è rimasto sulla terra pensieroso prima di rimettersi in piedi. Dopo essersi fermato, ha coperto il viso con un asciugamano e ha tolto la calza per valutare la situazione e subito, le telecamere presenti, hanno notato il gonfiore della caviglia. Con una buona fasciatura e un po' di riflesso, il classe 2003 è tornato in campo e, a sorpresa, ha messo a segno il primo break della partita. Nel turno di servizio ha però preso la decisione di abbandonare il match.

“Ho sentito dolore subito e ho pensato che sarebbe stato difficile continuare se le cose non fossero migliorate — le parole dello spagnolo dopo il match perso per ritiro — Ho giocato qualche punto e non miglioravano, non riuscivo a muovermi bene e ho capito che sarebbe stato impossibile continuare. Se avessi continuato credo che l'infortunio sarebbe peggiorato. Mi sono sentito male. Indian Wells? Credono che l'infortunio non sia grave".