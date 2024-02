Carlos Alcaraz, l'esito della risonanza magnetica: perché cambia lo scenario

22 febbraio 2024 a

Prima lo spavento, poi il sospiro di sollievo. L’infortunio patito da Carlos Alcaraz nel match a Rio de Janeiro contro il brasiliano Thiago Monteiro (numero 117 del ranking Atp), una distorsione alla caviglia destra subita nel secondo punto del match, sembra più lieve del previsto.

Come ha comunicato sulla sua pagina X (l’ex Twitter): “Ho appena fatto la risonanza magnetica alla caviglia dopo l’infortunio di ieri (lunedì, ndr) — si legge —. L’analisi, svolta con il mio medico Lopez Martinez e i miei fisioterapisti Juanjo Moreno e Sergio Kine, ha evidenziato una distorsione laterale di secondo grado. L’infortunio dovrebbe tenermi fuori qualche giorno. Ci vediamo a Las Vegas e Indian Wells”. Dunque nessun pericolo, Alcaraz sarà pronto a breve per i tornei sul cemento americano che lo potrebbero vedere contro all’amico Jannik Sinner.

Il prossimo impegno del 2 al mondo dovrebbe essere il match di esibizione in programma a Las Vegas contro il connazionale Rafa Nadal, in programma il prossimo 3 marzo dal Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas. Un match che salterebbe solo se la caviglia continuasse a dare qualche fastidio.

L’obiettivo è infatti quello di non mancare nei tornei statunitense sul veloce di Indian Wells e di Miami. Nel torneo californiano lo spagnolo deve provare a difendere i punti conquistati dopo la vittoria dell’evento nel 2023. A causa del forfait di Rio de Janeiro, Alcaraz perderà 300 punti nel ranking lunedì prossimo e rischia ora la seconda posizione nel ranking Atp: Sinner, fresco numero tre al mondo, lunedì prossimo sarà ad appena 535 punti. Con i punti disponibili a Indian Wells, il tennista italiano potrebbe quindi sorpassare anche lo spagnolo.