Torino-Lazio, finisce 0 a 2: Sarri a meno 1 dalla Roma

La Lazio ha battuto il Torino nel recupero della 21esima giornata del campionato di Serie A giocato allo stadio Olimpico Grande Torino. Nel primo tempo Torino pericoloso in più occasioni. Nella ripresa Lazio in vantaggio al 51' con un diagonale di Guendouzi, al 57' il raddoppio della Lazio con un tiro di Cataldi che si insacca alle spalle di Milinkovic-Savic dopo aver baciato il palo. Lazio nel finale in 10 per l'espulsione di Gila. Grazie a questo successo la squadra di Sarri si porta a 40 punti in classifica a -5 dalla zona Champions. Il Torino resta fermo a quota 36.

"Il gol? Sono contento, erano due anni che non mi capitava di segnare. È stata una bella serata. Penso che venire qui e non soffrire è complicato, all'inizio c'è stata un po' di difficoltà. Abbiamo retto e il secondo tempo abbiamo dato maggiore qualità". Così il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Torino. "Europa? Il calendario non è facile, ma dobbiamo rimanere lì. Il nostro obiettivo è un piazzamento in Champions".

L'allenatore del Torino, Ivan Juric, invece, a Dazn dopo la sconfitta ha detto: "Sono dispiaciuto per il risultato, molto orgoglioso dei ragazzi, è stato uno dei migliori Toro da quando sono allenatore. Abbiamo fatto una partita di livello molto alto. Dovevamo fare più di un gol nel primo tempo". E ancora: "Sul primo tiro abbiamo preso gol. È stato devastante. Se riusciamo a giocare a questi livelli sono convinto che riusciremo a fare tanti punti. Vado a letto felice per la prestazione".