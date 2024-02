Kayode, la gaffe di Lega Serie A: "Primo gol del campione africano!", ma è italiano

27 febbraio 2024 a

Prima Michael Kayode, poi Giacomo Bonaventura. In otto minuti della ripresa la Fiorentina è riuscita a ribaltare la Lazio nel posticipo di lunedì sera, proseguendo la sua rincorsa verso l’Europa. In gol per la Viola c’è andato anche il terzino italiano, tra i protagonisti della squadra di Vincenzo Italiano. Ma la gioia per il primo gol in A è stata rovinata dalla Lega Serie A, che ha sbagliato la sua nazionalità dandogli dell’africano. Il classe 2004, in realtà, è nato a Borgomanero, in provincia di Novara (Piemonte), da genitori originari della Nigeria.

La gaffe della Lega Serie A: gli utenti sul web non perdonano

Sul profilo Twitter in lingua inglese della Lega Serie A, infatti, è stato celebrato il primo gol di Kayode in Serie A con la didascalia, che ha scatenato numerose proteste: "Il campione africano Kayode segna il suo primo gol di sempre in Serie A". Una gaffe molto pesante, visto che Kayode è italianissimo e ha già percorso quasi tutta la trafila in Nazionale giocando in Nazionale Under 18, 19 e 21. Quando poi sul profilo ufficiale della Serie A è stata postata una nuova immagine del difensore-goleador con una scritta d'accompagnamento diversa — ovvero solo il nome con due emoticon — gli utenti lo hanno fatto notare tra i commenti. E lo scivolone non è stato dunque apprezzato da molti. Probabilmente è stata fatta confusione con l’altro giocatore della Viola, Christian Kouame, nato 26 anni fa in Costa d’Avorio.

Chi è Michael Kayode: la carriera

Nato in Piemonte il 10 luglio 2004, Kayode gioca oggi come terzino destro nella Fiorentina di Vincenzo Italiano, ma può anche essere impiegato come esterno di centrocampo. Questa è la sua prima stagione in Serie A e lunedì sera contro la Lazio di Maurizio Sarri è intanto arrivato il primo gol nel massimo campionato italiano. La sua carriera ha avuto inizio con l’esperienza nelle giovanili della Juve tra 2014 e 2018, prima di passare in Serie D al Gozzano nella stagione 2020-21. Quindi l’approdo alla Fiorentina, prima nella Primavera di Alberto Aquilani e da questa stagione in prima squadra. In Nazionale, invece, conta di una vittoria agli Europei Under-19 di Malta lo scorso anno.