Jannik Sinner, un tabellone da incubo: Indian Wells, chi può farlo fuori

Mercoledì parte il Masters 1000 di Indian Wells e intanto il sorteggio ha sorriso per Jannik Sinner, che nel primo turno non scenderà in campo grazie al classico "bye". Il suo primo avversario, al secondo turno, sarà uno tra Kokkinakis e Giron, poi ai sedicesimi il possibile avversario potrebbe essere il tedesco Struff, che ha più chance di qualificazione rispetto a Coric e Ofner. Attenzione poi agli ottavi, dove Jannik potrebbe ritrovarsi uno tra Shelton e Mensik. Con l'americano il bilancio è di una vittoria a testa, anche se fa ancora male la sconfitta nel Masters 1000 di Shangai della scorsa annata, mentre il ceco sta dimostrando di poter scalare la classifica in questo avvio di 2024.

Il percorso di Sinner dai quarti in avanti: semifinale contro Alcaraz?

Nei quarti, quindi, potrebbe concretizzarsi il solito confronto con Rublev, testa di serie numero 5 e più quotato rispetto a Lehecka e Tsitsipas. Sinner è una bestia nera per il russo, recentemente squalificato a Dubai, con cinque vittorie su sette partite, le ultime tre di fila. Tutto così porterebbe alla super semifinale contro Alcaraz, replay del penultimo atto della scorsa stagione, quando Carlos superò l'azzurro in due set e poi vinse il titolo. Dopo quel match Sinner non ha più perso contro l'iberico, vincendo prima a Miami e poi a Pechino. Ora l'obiettivo è il sorpasso al secondo posto al mondo. La finale, quindi, potrebbe essere contro Djokovic.

Sinner diventa numero due al mondo se…

Per far sì che accada il passaggio, devono avverarsi le seguenti condizioni: che Sinner vinca il titolo, che perde in finale ma non contro Alcaraz, che arrivi in semifinale e Alcaraz esca al massimo ai quarti, che perda ai quarti o agli ottavi, ma solo se Alcaraz non arriva in semifinale e Medvedev non vince il torneo, che esca al primo, secondo o terzo turno se Alcaraz arriva al massimo agli ottavi e Medvedev non vince il torneo. Di seguito la tabella di assegnazione dei punti turno per turno: l'eliminazione al primo turno vale 10 punti; il secondo turno 30; il terzo 50; gli ottavi 100; i quarti 200; la semifinale 400; la finale 650; il titolo 1000.