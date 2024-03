Jannik Sinner, il gesto a bordo campo che fa impazzire l'Italia: il video virale

17 marzo 2024 a

"Alcaraz? No, ha vinto Sinner". È questo il mantra che sui social questa mattina anima il dibattito sulla semifinale di Indian Wells persa da Jannik contro Alcaraz. Un gesto a bordo del campo mentre la partita era ferma per pioggia ha letteralmente fatto impazzire i social. Infatti durante la pausa forzata per il maltempo, un episodio particolare ha messo in luce il lato umano di Jannik Sinner: il campione ha tenuto l’ombrello a una raccattapalle, dedicandole attenzioni e chiacchierando con lei.

Un gesto di cortesia che ha riscosso ammirazione e apprezzamenti sui social. Una mossa che davvero colpito tutti. Un'umanità rara da incontrare nello sport ad altissimi livelli. Intanto però bisogna fare i conti anche con la realtà gelida dei risultati. La striscia di 16 vittorie consecutive è stata interrotta da un avversario implacabile, ma l’altoatesino, numero 3 del mondo, è già pronto per portare l'assalto alla seconda posizione della classifica Atp già dai prossimi impegni che lo attendono. Alcaraz, con questa vittoria, non solo si conferma numero 2 del mondo, ma accende la rivalità con Sinner, Di fatto la sfida tra i due è solo all'inizio e le recenti sconfitte di Djokovic lasciano pensare a un cambio della guardia che può davvero ribaltare gli equilibri del tennis mondiale.