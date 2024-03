Lazio, Igor Tudor nuovo allenatore: ecco fino a quando, cosa dice il contratto

18 marzo 2024 a

È Igor Tudor il nuovo allenatore della Lazio dopo l'addio di Maurizio Sarri e il breve traghettamento del suo vice Martusciello. Ad annunciarlo è stato lo stesso club biancoceleste con una nota sul proprio sito web. L'ex difensore della Juventus ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Il croato è sbarcato a Roma pronto a iniziare la sua nuova esperienza con fotografi e cronisti ad accoglierlo all'aeroporto di Fiumicino, dove è arrivato con un volo diretto da Zagabria. L'allenatore è quindi salito a bordo di un'auto del club che lo attendeva all'uscita del Terminal 1 e con la quale ha poi lasciato lo scalo, direzione Formello, dopo la foto di rito con la sciarpa biancoceleste. Tudor ritroverà il gruppo mercoledì nel quartier generale biancoceleste, quando inizierà un programma di allenamento fatto di doppie sedute per cominciare a prendere confidenza con la rosa. Saranno assenti i cinque convocati dalle rispettive nazionali, ossia Vecino, Hysaj, Marusic, Isaksen e Zaccagni.

Con questa decisione, diventano undici i cambi in panchina in Serie A dopo 29 giornate di campionato. Nella passata stagione furono invece sette. Uno degli ultimi è avvenuto dopo la 28esima giornata, quando il Lecce, a seguito del ko interno nello scontro-salvezza con il Verona, ha esonerato Roberto D'Aversa per la testata a fine gara all'attaccante francese dell'Hellas Thomas Henry, ingaggiando Luca Gotti.