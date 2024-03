Gp Australia, pole-Verstappen e super-Sainz secondo. Perez penalizzato, Lecerc quarto

23 marzo 2024 a

Max Verstappen conquista la terza pole position in tre gare stagionali. Il campione del mondo della Red Bull ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gran Premio d'Australia, in 1'15"915, davanti a un super Carlos Sainz (+0"270) reduce dall'intervento per appendicite. Soltanto quinta l'altra Ferrari di Charles Leclerc (+0"520) che era stato davanti nel corso delle libere (poi il monegasco è salito al quarto posto in virtù della penalizzazione di Perez.

Terzo tempo per l'altra Red Bull di Sergio Perez (+0"359), come detto poi penalizzato e retrocesso in sesta piazza per aver ostacolato Nico Hulkenberg nel corso del Q1. In virtù della penalizzazione Lando Norris sale al terzo posto. Chiudono la top ten Oscar Piastri, George Russell, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Fernando Alonso.

Fuori a sorpresa in Q2 Lewis Hamilton, suo peggior risultato in Australia dal 2010. Fuori anche Albon, Bottas, Magnussen, Ocon. Non è sceso in pista Logan Sargeant: ieri il suo compagno di squadra alla Williams Alexander Albon aveva gravemente danneggiato il fondo della sua monoposto e la scuderia ha deciso di "sacrificare" il pilota statunitense, cedendo la sua vettura al thailandese. Saranno 19, dunque, i piloti in griglia di partenza. Esclusi in Q1 Hulkenberg, Gasly, Ricciardo e Zhou. Nella terza sessione di libere, disputata nella notte italiana, la Ferrari era stata la più veloce con Leclerc in 1'16"714 davanti a Verstappen (+0"020) e Sainz (+0"077).