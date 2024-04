Musetti sfida Djojovic a Montecarlo: il colpo che ha fatto storia

11 aprile 2024 a

All’ora di pranzo di giovedì 11 aprile via al match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic ai Masters 1000 di Montecarlo. L’italiano ci arriva dopo la vittoria in due set contro il francese Fils (dopo aver sconfitto Taylor Fritz nel turno precedente con un doppio 6-4), il serbo invece per aver battuto, sempre in due set, il russo Safiúllin. Il numero uno al mondo ha sempre i favori del pronostico dalla sua anche se Musetti, uscito agli ottavi di finale dell’Estoril Open contro il portoghese Nuno Borges, ha già battuto Djokovic proprio lo scorso anno e sempre agli ottavi del Masters di Montecarlo.

Proprio di questo l'azzurro ha parlato nella conferenza stampa post vittoria contro Flis: "È divertente che ci si sfidi nuovamente qui, un anno dopo, nello stesso torneo e nello stesso spicchio di tabellone. Spero esca un bel match”.

E ancora: “Sicuramente sarà una lezione sia che io vinca o che io perda — le parole di Musetti —. La vittoria o la sconfitta contro Nole non importa veramente così tanto perché in ogni caso, giocando contro un campione come lui, si impara sempre qualcosa e se ne fa tesoro. Avrò un giorno libero per prepararmi al match. Non vedo l’ora di sfidare Nole”. Subito dopo la sfida tra Musetti e Djokovic, toccherà a Sinner, che si sfiderà contro il tedesco Struff nella sfida degli ottavi di finale.

Ultimo match di giovedì 11 aprile, per gli italiani, sarà quello di Lorenzo Sonego: dopo aver battuto Auger Aliassime ed essere entrato in tabellone come lucky loser a seguito del ritiro di Carlos Alcaraz, Sonny sfiderà il francese Ugo Humbert n.15 al mondo. L'azzurro, che aveva perso contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut nel turno decisivo delle qualificazioni —e che nel torneo di doppio in coppia con Sinner era stato eliminato al primo turno — è entrato direttamente al secondo turno superando Felix Auger Aliassime con il punteggio di 6-4 7-5. Scenderà in campo intorno alle 18.30-19.