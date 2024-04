Milan, dopo il derby finisce malissimo: la Juve prepara il colpo di grazia

24 aprile 2024 a

Per il Milan piove sul bagnato. Il k.o. nel derby, il 20° titolo interista arrivato in casa del Diavolo (mai successo prima nella storia), le contestazioni contro Stefano Pioli (al sesto derby consecutivo perso) e un morale a pezzi. Ma non solo, perché nel nervosissimo finale del posticipo serale di lunedì al Meazza i rossoneri ne hanno fatto le spese anche con due cartellini rossi, quelli a Theo Hernandez (venuto alle mani con Dumfries) e a Calabria (la gomitata prima dell’ultima azione su Frattesi).

Ma non solo, perché con il giallo rimediato, Tomori (autore dell’1-2 finale rossonero) salterà anche lui la sfida dello Stadium, in programma sabato prossimo alle 18, perché diffidato prima del derby. Insomma, ci sarà una difesa completamente da reinventare in vista della Juve, data l’assenza di tre quarti della difesa. Nelle decisioni del Giudice Sportivo di martedì, sono stato date due giornate a Calabria, una a Theo e Dumfries.

Il pugno di Calabria e la rissa furibonda: cosa è successo nei minuti di recupero

Il terzino destro salterà così anche la sfida di domenica 5 maggio contro il Genoa, oltre a quella di Torino. Allo Stadium, contro la squadra di Massimiliano Allegri, a meno di clamorosi infortuni dell’ultimo minuto ci saranno sicuramente Alessandro Florenzi e Matteo Gabbia, possibile l’inserimento dal 1’ di Simic (in gol contro il Monza) in caso di mancato ritorno di Simon Kjaer, che aveva patito un fastidio nel match contro il Lecce. Col morale a pezzi, il Diavolo deve difendere ora il secondo posto proprio dalla Vecchia Signora, a -5 dai rossoneri dopo il k.o. nel derby di lunedì sera.