Milan, derby di mercato in vista: anche Marotta su Zirkzee

Il Milan, dopo l'addio di Olivier Giroud, è alla ricerca di un nuovo numero 9. Sul taccuino di Giorgio Furlani i nomi non mancano, ma il sogno è uno: Joshua Zirkzee. L'attaccante del Bologna, esploso con Thiago Motta, è il profilo preferito dalla dirigenza rossonera: giovane, di prospettiva e, potenzialmente, rivendibile sul mercato. Ad aumentare ancora di più le quotazioni dell'attaccante olandese è l'interesse del Milan per il suo attuale tecnico. Pioli lascerà il club e l'allenatore del Bologna, dopo la cavalcata trionfale che probabilmente porterà gli emiliani in Champions, è la figura preferita dalla dirigenza di via Aldo Rossi per iniziare un nuovo ciclo.

Ma, a prescindere da chi prenderà posto sulla panchina della San Siro milanista, il Milan su Zirkzee ci vuole puntare. La richiesta di Saputo è alta, circa 60 milioni di euro. Ma a spaventare il Milan ora è la concorrenza. Si potrebbe prospettare infatti un nuovo derby di mercato con l'Inter. I campioni d'Italia vorrebbero tentare un nuovo scippo dopo quello di Marcus Thuram la scorsa estate.

Il piano di Marotta è puntare su alcuni suoi gioiellini come contropartite. Da mettere sul piatto c'è il giovane Giovanni Fabbian che ha disputato una grandissima stagione con Thiago Motta, ma non solo. L'altro nome che interesserebbe agli emiliani è Valentin Carboni, attaccante argenti nel giro della nazionale, ora in prestito al Monza. L'Inter lo valuta circa 30 milioni e potrebbe rientrare nell'operazione per abbassare la parte cash da riconoscere al Bologna. Il nuovo derby è appena iniziato.