Matteo Ricci, imbarazzo per il dem: "La sua coalizione si è ristretta a 7 liste"

Matteo Ricci perde pezzi. Il candidato del centrosinistra a presidente della Regione Marche ha presentato le liste che lo sostengono. "In totale 7 liste e non le 19 di cui tanto parlava a giugno ai suoi elettori - tuona Elena Leonardi, coordinatore regionale nelle Marche di Fratelli d'Italia -. Ormai non solo i cittadini non lo sostengono più da tempo ma persino la sua coalizione lo abbandona e si assottiglia al momento del bisogno. C'era da aspettarselo visto il primo confronto pubblico con Francesco Acquaroli in cui Ricci ha dimostrato di non avere un programma, di non avere un'idea del futuro e di cosa fare per le Marche. Al contrario, ha manifestato solo di voler aumentare le tasse per sostenere tutte le promesse fatte. Ricci perde pezzi per strada".
Nelle scorse settimane l'europarlamentare del Pd ha ricevuto un avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta su presunte irregolarità in affidi del Comune di Pesaro nella passata legislatura quando era primo cittadino. "Chissà - commenta anche Galeazzo Bignami - se il candidato Ricci si è accorto che la sua coalizione si è ristretta a 7 liste. Con un trucco aveva annunciato il sostegno di 19 sigle che oggi in realtà si dimostrano molte meno, come sempre meno sono i suoi sostenitori. Una coalizione ormai più che dimezzata dopo i trionfali annunci. D'altronde dopo gli imbarazzanti sondaggi taroccati diffusi clandestinamente per provare a contrastare i rilevamenti che danno Acquaroli in ampio vantaggio, l'imbarazzante vuoto di contenuti emerso nel confronto con Acquaroli, i guai sempre maggiori che assediano Ricci e compagnia, come biasimare chi lo sta mollando? Meglio sostenere Acquaroli e il buon lavoro del centrodestra che stanno affermando il protagonismo delle Marche nel sistema nazionale".
Ricci, il grande tempismo: tour elettorale nei lidi desertiProfessione sfolla -bagnanti. Uno dei pezzi forti del tour elettorale di Matteo Ricci doveva essere la crociera in sette...
Poco prima era stato Ricci a rendere pubblico il numero di liste in suo favore. "Come avevamo già annunciato sono in totale 7 liste vere, con 210 candidati, donne e uomini competenti e appassionati, espressione di partiti, movimenti civici, associazioni, del mondo del lavoro, del sociale e dell'impresa. Con un solo obiettivo davanti a noi: liberare le Marche dal nulla amministrativo e dalla mediocrità di questi anni, per dare nuova forza alla sanità pubblica e al lavoro dignitoso, ricucire i territori e restituire speranza e fiducia a tutti i marchigiani".