Reazione a Catena, è rivolta: "Presa per i fondelli", cosa accade all'ultimo minuto

E ancora: "Qualcuno mi spieghi come si abbinano 'tappeto' con 'capillare'.", "Ennesima presa per i fondelli", "Capillare? Non ci sarebbe mai arrivato nessuno", "Se vabbè una parola più assurda domani".

Pubblico in subbuglio. Nel mirino dei telespettatori di Rai 1 ci sono i concorrenti di Reazione a Catena, gli Smamma. O meglio, il gioco finale. Durante la catena, infatti, non è andata giù la parola da collegare. "Capillare puoi tirarla quanto vuoi ma con tappeto e fine non c'entra un ca***o. A tossicodipendenti", è uno dei tanti commenti piovuti su X.

Eppure qualcuno difende la trasmissione condotta da Pino Insegno ricordando che "gli abbinamenti scelti dagli autori sono corretti, in realtà; il problema è che come al solito ci stavano anche altre parole, fra cui quella scelta dai concorrenti (la finezza del cachemire è proprio rinomata)". D'altronde il gioco è proprio questo: essere bravi a indovinare, altrimenti niente soldi. Ed è quello che è accaduto agli Smamma, trio famigliare di Varese composto dal papà Marco e dalle figlie Sara e Marta.